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Иностранные дипломаты ознакомились с ходом работ в жилом комплексе в Агдаме

Иностранные дипломаты ознакомились с ходом работ в жилом комплексе в Агдаме Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военные атташе ознакомились с работами, проводимыми в жилом комплексе в Агдаме.
Внешняя политика
16 августа 2023 г. 15:05
Иностранные дипломаты ознакомились с ходом работ в жилом комплексе в Агдаме

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса и военные атташе ознакомились с работами, проводимыми в жилом комплексе в Агдаме.

Об этом сообщает командированный в Агдам корреспондент Report.

Было отмечено, что восстановительные работы в Агдаме были начаты после освобождения земель от оккупации. Согласно утвержденной в прошлом году государственной программе "Великое возвращение", к 2026 году планируется вернуть на родные земли 66 тыс. жителей Карабаха. К концу 2026 года в Агдамском районе будет построено 12 сел и 5 других населенных пунктов.

Кроме того, будет создан Агдамский центр мугама на 637 мест. На территории площадью 22,5 га будут построены музеи оккупации и Победы.

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Версия на английском языке Foreign diplomats get acquainted with work carried out in residential complex in Aghdam
Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatlar Ağdamda yaşayış kompleksində aparılan işlərlə tanış olublar

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