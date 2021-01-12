Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Индонезии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета, произошедшего недалеко от Джакарты.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Индонезии.

Аллах рехмет элясин!"