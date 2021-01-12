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Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Индонезии

Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Индонезии Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.
Внешняя политика
12 января 2021 г. 20:53
Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Индонезии
Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета, произошедшего недалеко от Джакарты.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, дружественному народу Индонезии.

Аллах рехмет элясин!"

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev İndoneziya prezidentinə başsağlığı verib

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