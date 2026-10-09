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    Ильхам Алиев выразил надежду на присуждение Трампу Нобелевской премии мира

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2026
    • 08:25
    Ильхам Алиев выразил надежду на присуждение Трампу Нобелевской премии мира

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что усилия президента США Дональда Трампа по установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией будут отмечены Нобелевской премией мира.

    Как передает Report, об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети X.

    "Президент Дональд Трамп сыграл историческую роль в продвижении мира между Азербайджаном и Арменией на Вашингтонском мирном саммите, организованном им 8 августа 2025 года.

    В знак признания его выдающегося вклада в мирный процесс Азербайджан и Армения по моей инициативе совместно выдвинули кандидатуру президента Трампа на Нобелевскую премию мира.

    Мы искренне надеемся, что исторические усилия президента Трампа по установлению прочного мира в нашем регионе получат должное признание при присуждении Нобелевской премии мира в этом году", - говорится в публикации.

    Ильхам Алиев Дональд Трамп Никол Пашинян Нобелевская премия мира
    İlham Əliyev Trampa Nobel Sülh Mükafatının veriləcəyinə ümid etdiyini bildirib
    Ilham Aliyev hopes Trump will receive Nobel Peace Prize
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