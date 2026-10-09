Ильхам Алиев выразил надежду на присуждение Трампу Нобелевской премии мира
- 09 октября, 2026
- 08:25
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что усилия президента США Дональда Трампа по установлению прочного мира между Азербайджаном и Арменией будут отмечены Нобелевской премией мира.
Как передает Report, об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети X.
"Президент Дональд Трамп сыграл историческую роль в продвижении мира между Азербайджаном и Арменией на Вашингтонском мирном саммите, организованном им 8 августа 2025 года.
В знак признания его выдающегося вклада в мирный процесс Азербайджан и Армения по моей инициативе совместно выдвинули кандидатуру президента Трампа на Нобелевскую премию мира.
Мы искренне надеемся, что исторические усилия президента Трампа по установлению прочного мира в нашем регионе получат должное признание при присуждении Нобелевской премии мира в этом году", - говорится в публикации.
President Donald Trump played a historic role in advancing peace between Azerbaijan and Armenia at the Washington Peace Summit he hosted on August 8, 2025. In recognition of his outstanding contribution to the peace process, Azerbaijan and Armenia jointly nominated President Trump for the Nobel Peace Prize at my initiative. We sincerely hope that President Trump’s historic efforts to secure lasting peace in our region will receive due recognition in this year’s Nobel Peace Prize decision. @realDonaldTrump @WhiteHouse @NobelPrize— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 9, 2026