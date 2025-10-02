Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с председателем Совета министров Италии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 15:42
    Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с председателем Совета министров Италии - ОБНОВЛЕНО

    2 октября в Копенгагене в рамках 7-го саммита Европейского политического сообщества состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Совета министров Итальянской Республики Джорджей Мелони.

    Как сообщает Report, на встрече было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Италией развиваются в плоскости всеобъемлющего стратегического партнерства, в этом контексте был отмечен состоявшийся несколько дней назад успешный официальный визит президента Италии в Азербайджан, в рамках которого в Баку открылись первые учебные корпуса Итало-Азербайджанского университета.

    В ходе беседы было затронуто успешное сотрудничество между Азербайджаном и Италией в энергетической сфере, подчеркнут вклад нашей страны в обеспечение энергетической безопасности Италии. Было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между нашими странами в инвестиционной, культурной, гуманитарной и других областях.

    2 октября в Копенгагене состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Совета министров Итальянской Республики Джорджей Мелони.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу главы азербайджанского государства.

    Ильхам Алиев Джорджа Мелони Саммит ЕПС
    Фото
    İlham Əliyevin Kopenhagendə İtaliya Nazirlər Şurasının Sədri ilə görüşü olub - YENİLƏNİB
    Фото
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev meets with President of Council of Ministers of Italy in Copenhagen

