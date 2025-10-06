Ильхам Алиев встретился в Габале с президентом Северного Кипра

6 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Габале с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром.

Как сообщает Report, Эрсин Татар с удовлетворением вспомнил встречи с президентом Ильхамом Алиевым в нашей стране и в рамках международных мероприятий, а также свое участие в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше. Он выразил признательность главе нашего государства за поддержку Турецкой Республики Северного Кипра.

Президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна будет и впредь продолжать оказывать поддержку Турецкой Республике Северного Кипра.

Гость поздравил с результатами в продвижении мирной повестки между Арменией и Азербайджаном, достигнутыми в Вашингтоне при свидетельстве президента Соединенных Штатов Америки.

Глава нашего государства выразил признательность за поздравления.

В ходе беседы была отмечена важность вступления Турецкой Республики Северного Кипра в Организацию тюркских государств в качестве наблюдателя.

Подчеркнута роль проводимого в Габале Саммита в дальнейшем расширении партнерства между странами в рамках ОТГ.

На встрече были затронуты вопросы сотрудничества в ряде сфер.