Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    Ильхам Алиев встретился в Габале с президентом Северного Кипра

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2025
    • 17:11
    Ильхам Алиев встретился в Габале с президентом Северного Кипра

    6 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Габале с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром.

    Как сообщает Report, Эрсин Татар с удовлетворением вспомнил встречи с президентом Ильхамом Алиевым в нашей стране и в рамках международных мероприятий, а также свое участие в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше. Он выразил признательность главе нашего государства за поддержку Турецкой Республики Северного Кипра.

    Президент Ильхам Алиев сказал, что наша страна будет и впредь продолжать оказывать поддержку Турецкой Республике Северного Кипра.

    Гость поздравил с результатами в продвижении мирной повестки между Арменией и Азербайджаном, достигнутыми в Вашингтоне при свидетельстве президента Соединенных Штатов Америки.

    Глава нашего государства выразил признательность за поздравления.

    В ходе беседы была отмечена важность вступления Турецкой Республики Северного Кипра в Организацию тюркских государств в качестве наблюдателя.

    Подчеркнута роль проводимого в Габале Саммита в дальнейшем расширении партнерства между странами в рамках ОТГ.

    На встрече были затронуты вопросы сотрудничества в ряде сфер.

    Ильхам Алиев Эрсин Татар Габала встреча
    Фото
    İlham Əliyev Qəbələdə Şimali Kiprin Prezidenti ilə görüşüb
    Фото
    President of Azerbaijan Ilham Aliyev meets with President of Turkish Republic of Northern Cyprus in Gabala

    Последние новости

    17:46

    В Тбилиси состоится презентация фильма "Полковник", посвященного азербайджанскому военному

    В регионе
    17:40
    Фото

    Президент Узбекистана прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    17:40

    Цены на нефть выросли после решения ОПЕК+ по наращиванию добычи - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    17:29

    ИВ: В центре Баку сносятся аварийные, а не исторические здания

    Внутренняя политика
    17:28

    АОКО выявило 9 фальшивых свидетельств о признании образования

    Наука и образование
    17:27

    Азербайджан сократил расходы на импорт цемента, стекла и керамики из Турции на 19%

    Финансы
    17:25
    Фото

    В Германии представлена продукция 16 азербайджанских компаний

    Бизнес
    17:22

    Сырский: Украина усиливает безопасность учебных центров ВСУ на фоне дроновой и ракетной угрозы

    Другие страны
    17:17

    В Азербайджане зафиксирован трехкратный рост числа блокируемых фишинговых писем в госорганы

    ИКТ
    Лента новостей