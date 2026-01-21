Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом компании Brookfield Asset Management

    Внешняя политика
    • 21 января, 2026
    • 11:43
    Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом компании Brookfield Asset Management

    21 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с президентом компании Brookfield Asset Management Коннором Тески.

    Как сообщает корреспондент Report, в ходе беседы с учетом глобальной инвестиционной деятельности Brookfield Asset Management, ориентированной на реальные активы, состоялся обмен мнениями по интересующим областям инвестиций в нашей стране и возможным проектам в рамках сотрудничества с Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики (ГНФАР).

    В рамках встречи был подписан протокол о намерениях по долгосрочному стратегическому сотрудничеству между ГНФАР и Brookfield Asset Management.

    Документ предусматривает дальнейшее углубление на институциональном уровне существующих стратегических отношений, расширение доступа Фонда к авторитетным инвестиционным платформам в глобальном масштабе. Кроме того, планируется провести оценку возможностей инвестирования ГНФАР до 1,4 млрд долларов США в управляемые Brookfield фонды и совместные инвестиционные проекты в течение 3-4 лет.

    В рамках сотрудничества предусмотрено изучение возможностей в ключевых сферах в Азербайджане, обладающих инвестиционным потенциалом, включая энергетический переход и хранение энергии, возобновляемую энергетику, цифровую инфраструктуру и другие области.

    Лента новостей