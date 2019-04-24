Состоялась встреча между президентом Азербайджана и председателем Китайской Народной Республики

Ильхам Алиев встретился с Си Цзиньпином

24 апреля, 2019 16:27

https://report.az/storage/news/662363aacded96e4d2965dc180c695fe/d3f31dfa-ff54-4ae1-abc1-123c6c9e42ac_292.jpg 24 апреля в Пекине состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.