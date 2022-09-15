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В Самарканде состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции

В Самарканде состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой российского государства Владимиром Путиным.
Внешняя политика
15 сентября 2022 г. 16:52
В Самарканде состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции

15 сентября в Самарканде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Report, на встрече Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву, народу Азербайджана и близким военнослужащих, ставших шехидами при предотвращении крупномасштабных провокаций, совершенных армянскими вооруженными силами на государственной границе.

Глава государства поблагодарил Президента Реджепа Тайипа Эрдогана за соболезнования.

На встрече еще раз было отмечено, что Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом. Было подчеркнуто, что отношения стратегического союзничества наших стран успешно развиваются во всех сферах.

Главы государств обсудили совместные проекты по сотрудничеству в энергетической, транспортной, логистической и других сферах и провели обмен мнениями о будущих контактах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSəmərqənddə İlham Əliyev və Ərdoğan arasında görüş olub - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev and Recep Tayyip Erdogan meet in Samarkand

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