В Самарканде состоялась встреча президентов Азербайджана и Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой российского государства Владимиром Путиным.

15 сентября в Самарканде состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как сообщает Report, на встрече Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву, народу Азербайджана и близким военнослужащих, ставших шехидами при предотвращении крупномасштабных провокаций, совершенных армянскими вооруженными силами на государственной границе.

Глава государства поблагодарил Президента Реджепа Тайипа Эрдогана за соболезнования.

На встрече еще раз было отмечено, что Азербайджан и Турция всегда находятся рядом друг с другом. Было подчеркнуто, что отношения стратегического союзничества наших стран успешно развиваются во всех сферах.

Главы государств обсудили совместные проекты по сотрудничеству в энергетической, транспортной, логистической и других сферах и провели обмен мнениями о будущих контактах.