Ильхам Алиев встретился с Дональдом Трампом в Шарм-эль-Шейхе

В египетском городе Шарм-эль-Шейх начался Саммит мира по Газе.

Как сообщает Report, президент США Дональд Трамп встретил глав государств и правительств, участвующих в мероприятии, в том числе президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Отметим, что президент Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Египте для участия в Саммите по установлению мира на Ближнем Востоке по приглашению Дональда Трампа и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.