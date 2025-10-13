Ильхам Алиев встретился с Дональдом Трампом в Шарм-эль-Шейхе
Внешняя политика
- 13 октября, 2025
- 19:59
В египетском городе Шарм-эль-Шейх начался Саммит мира по Газе.
Как сообщает Report, президент США Дональд Трамп встретил глав государств и правительств, участвующих в мероприятии, в том числе президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Отметим, что президент Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Египте для участия в Саммите по установлению мира на Ближнем Востоке по приглашению Дональда Трампа и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.
