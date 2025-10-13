İlham Əliyev Şarm əl-Şeyxdə Donald Trampla görüşüb
Xarici siyasət
- 13 oktyabr, 2025
- 19:57
Misirin Şarm əl-Şeyx şəhərində Qəzza sammiti başlayır.
"Report" xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp sammitdə iştirak edən dövlət və hökumət başçılarını, o cümlədən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi qarşılayıb.
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev ABŞ Prezidenti Donald Trampın və Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisinin dəvəti ilə Yaxın Şərq Sülh Sammitində iştirak etmək üçün Misirdə işgüzar səfərdədir.
