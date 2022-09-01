Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности

"Все договоренности, достигнутые между Азербайджаном и Италией, находят свое отражение в жизни".

"Все достигнутые договоренности между Азербайджаном и Италией претворяются в жизнь".

Как сообщает Report , об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой в Риме.

Выразив благодарность президенту Италии за приглашение и гостеприимство, глава нашего государства, напомнив свой последний визит, отметил, что все достигнутые договоренности претворяются в жизнь.

"В прошлый раз, когда встречались с Вами здесь, мы подписали важный документ о стратегическом партнерстве. Мы также говорили о создании Итальянско-азербайджанского университета. А сегодня предпринят важный шаг по созданию Итальянско-азербайджанского университета", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.