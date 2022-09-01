О нас

Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности

Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности "Все договоренности, достигнутые между Азербайджаном и Италией, находят свое отражение в жизни".
Внешняя политика
1 сентября 2022 г. 18:16
Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия реализуют все достигнутые договоренности

"Все достигнутые договоренности между Азербайджаном и Италией претворяются в жизнь".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой в Риме.

Выразив благодарность президенту Италии за приглашение и гостеприимство, глава нашего государства, напомнив свой последний визит, отметил, что все достигнутые договоренности претворяются в жизнь.

"В прошлый раз, когда встречались с Вами здесь, мы подписали важный документ о стратегическом партнерстве. Мы также говорили о создании Итальянско-азербайджанского университета. А сегодня предпринят важный шаг по созданию Итальянско-азербайджанского университета", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ilham Aliyev: All agreements reached between Azerbaijan and Italy being implemented
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azərbaycan və İtaliya arasında əldə edilmiş bütün razılaşmalar həyatda öz əksini tapır"

Другие новости из категории

Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с президентом Италии Серджо Маттареллой
1 сентября 2022 г. 18:07
Маттарелла: Открытие нового здания посольства - пример дружественных отношений Италии и Азербайджана
Маттарелла: Открытие нового здания посольства - пример дружественных отношений Италии и Азербайджана
1 сентября 2022 г. 17:45
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Совета министров Италии
Президент Ильхам Алиев встретился с председателем Совета министров Италии
1 сентября 2022 г. 17:45
Ильхам Алиев: В посольстве Азербайджана в Италии будет функционировать Центр азербайджанской культуры
Ильхам Алиев: В посольстве Азербайджана в Италии будет функционировать Центр азербайджанской культуры
1 сентября 2022 г. 17:43
Боррель поприветствовал проведение трехсторонней встречи в Брюсселе
Боррель поприветствовал проведение трехсторонней встречи в Брюсселе
1 сентября 2022 г. 17:09
Президент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой живописи “Мой Азербайджан” в Италии
ФотоПрезидент Ильхам Алиев ознакомился с выставкой живописи “Мой Азербайджан” в Италии
1 сентября 2022 г. 16:36
Послы Турции и Пакистана в Азербайджане провели встречу
Послы Турции и Пакистана в Азербайджане провели встречу
1 сентября 2022 г. 16:32
Эксперт: Несмотря на агрессию Армении, Азербайджан всегда был сторонником нормализации отношений
Эксперт: Несмотря на агрессию Армении, Азербайджан всегда был сторонником нормализации отношений
1 сентября 2022 г. 16:30
Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии нового здания посольства Азербайджана в Италии
1 сентября 2022 г. 16:22
В Риме состоялась церемония обмена документами по Итальянско-азербайджанскому университету
ФотоВ Риме состоялась церемония обмена документами по Итальянско-азербайджанскому университету
1 сентября 2022 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi