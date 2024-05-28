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Глава МИД: Грузия высоко ценит партнерство с Азербайджаном

Глава МИД: Грузия высоко ценит партнерство с Азербайджаном Грузия высоко ценит партнерство с Азербайджаном и рассчитывает на его дальнейшее укрепление.
Внешняя политика
28 мая 2024 г. 15:07
Глава МИД: Грузия высоко ценит партнерство с Азербайджаном

Грузия высоко ценит партнерство с Азербайджаном и рассчитывает на его дальнейшее укрепление.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили написал на своей странице в социальной сети "Х".

"Передаю свои сердечные поздравления народу и правительству Азербайджана, а также моему коллеге Джейхуну Байрамову по случаю Дня независимости Азербайджана - стратегического партнера и близкого соседа Грузии. Высоко ценим наше надежное стратегическое партнерство и надеемся на его развитие в ближайшие годы", - написал глава МИД Грузии.

К поздравлениям присоединилось и посольство Грузии в Баку. Дипмиссия этой страны в соцсети Facebook поздравила народ Азербайджана по случаю Дня независимости, пожелав мира, процветания и успехов. "Для Грузии очень ценны добрососедские и дружественные отношения, стратегическое партнерство, сложившееся между нашими странами на протяжении веков. Двустороннее сотрудничество и тесные отношения между Грузией и Азербайджаном будут и дальше успешно развиваться во благо народов двух стран", - говорится в публикации посольства.

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Версия на азербайджанском языке İlya Darçiaşvili: Gürcüstan Azərbaycanla tərəfdaşlığı yüksək qiymətləndirir

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