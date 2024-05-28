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МИД Азербайджана призвал международное сообщество мобилизовать усилия для устранения минной угрозы в стране

МИД Азербайджана призвал международное сообщество мобилизовать усилия для устранения минной угрозы в стране Министерство иностранных дел Азербайджана призвало международное сообщество мобилизовать усилия для устранения минной угрозы в стране.
Внешняя политика
28 мая 2024 г. 13:34
МИД Азербайджана призвал международное сообщество мобилизовать усилия для устранения минной угрозы в стране

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало международное сообщество мобилизовать усилия для устранения минной угрозы в стране.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"Установленные Арменией противопехотные мины продолжают убивать и калечить азербайджанцев на освобожденных от оккупаций территориях. Сегодня 27-летний сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) был тяжело ранен и лишился стопы при подрыве на мине в деревне Сырхавенд Агдамского района. Несмотря на значительные усилия, операции по разминированию сталкиваются со многими проблемами из-за отказа Армении передать точные карты с указанием местонахождения наземных мин. Международное сообщество должно мобилизовать усилия для устранения минной угрозы в Азербайджане", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке MFA: International community should mobilize efforts to eliminate landmine threat in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: Beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycandakı mina təhlükəsi ilə bağlı səylərini səfərbər etməlidir

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