МИД Азербайджана призвал международное сообщество мобилизовать усилия для устранения минной угрозы в стране

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало международное сообщество мобилизовать усилия для устранения минной угрозы в стране.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети "Х".

"Установленные Арменией противопехотные мины продолжают убивать и калечить азербайджанцев на освобожденных от оккупаций территориях. Сегодня 27-летний сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) был тяжело ранен и лишился стопы при подрыве на мине в деревне Сырхавенд Агдамского района. Несмотря на значительные усилия, операции по разминированию сталкиваются со многими проблемами из-за отказа Армении передать точные карты с указанием местонахождения наземных мин. Международное сообщество должно мобилизовать усилия для устранения минной угрозы в Азербайджане", - говорится в публикации.