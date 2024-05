МИД Словении: Продолжим поддерживать усилия по укреплению стабильности на Южном Кавказе

Словения продолжит поддерживать совместные усилия по укреплению стабильности в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на официальной странице МИД Словении в социальной сети "X".

"В день, когда азербайджанский народ празднует свою независимость, желаем ему прогресса, мира и процветания. Продолжим поддерживать совместные усилия по укреплению стабильности в регионе [Южного Кавказа]", - говорится в публикации.