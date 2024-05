Министерство иностранных дел Эстонии поздравило Азербайджан с Днем независимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства этой страны в социальной сети "Х".

"Поздравляем Азербайджан с Днем независимости! Эстония передает теплые пожелания всему народу Азербайджана в этот важный для страны день", - отмечается в сообщении.