МИД Иордании поздравил Азербайджан с Днем независимости

Министерство иностранных дел Иордании поздравило Азербайджан с Днем независимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства этой страны в социальной сети "Х".

"Поздравляем Азербайджанскую Республику с Днем независимости!", - говорится в публикации.