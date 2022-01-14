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Ильхам Алиев: В украинско-азербайджанских связях есть серьезные подвижки

Ильхам Алиев: В украинско-азербайджанских связях есть серьезные подвижки "Очень рад, что в украинско-азербайджанских связях есть серьезные подвижки. Между нами ведется политический диалог высокого уровня".
Внешняя политика
14 января 2022 г. 22:14
Ильхам Алиев: В украинско-азербайджанских связях есть серьезные подвижки
Ильхам Алиев

"Очень рад, что в украинско-азербайджанских связях есть серьезные подвижки. Между нами ведется политический диалог высокого уровня".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 января в Киеве, выступая с совместным заявлением для печати с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы встречались с президентом Зеленским в Брюсселе в прошлом месяце, ровно месяц назад. Как отметил президент Зеленский, в конце 2019 года он совершил визит в Азербайджан. То есть, мы укрепляем контакты, в ходе обсуждений рассматриваем дальнейшие перспективы развития между двумя странами и принимаем важные решения. В том числе в результате проведенного сегодня очень широкого обмена мнениями, уверен, в ближайшем будущем мы станем свидетелями новых прекрасных событий.

Должен подчеркнуть, что в период независимости Украина и Азербайджан всегда поддерживали друг друга, всегда поддерживали независимость, территориальную целостность, суверенитет друг друга, и эта поддержка находит отражение и в подписанной нами сегодня Совместной декларации", - сказал президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ukrayna-Azərbaycan əlaqələrində çox ciddi irəliləyiş var"

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