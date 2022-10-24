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Ильхам Алиев: В Грузии чувствую себя как дома

Ильхам Алиев: В Грузии чувствую себя как дома "Я действительно чувствую себя как дома".
Внешняя политика
24 октября 2022 г. 14:20
Ильхам Алиев: В Грузии чувствую себя как дома

"Я действительно чувствую себя как дома".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал 24 октября во время заявления для прессы по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

"Я очень рад снова быть в Грузии. Наши встречи с господином премьер-министром происходят достаточно часто. Только в прошлом году уважаемый господин Гарибашвили дважды посетил Азербайджан. В то же время мы регулярно встречаемся в рамках мероприятий, проводимых международными организациями", - сказал глава государства.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev: I feel at home in Georgia
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Mən Gürcüstanda özümü evimdəki kimi hiss edirəm"

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