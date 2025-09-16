Ильхам Алиев: В Азербайджане в будущем будут производиться несколько гигаватт возобновляемой энергии
Внешняя политика
- 16 сентября, 2025
- 17:47
Производство в Азербайджане нескольких гигаватт возобновляемых энергии в ближайшем будущем станет возможным именно благодаря деятельности компаний из ОАЭ.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече в расширенном составе с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
