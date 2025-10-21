Ильхам Алиев: В Азербайджане полностью поддерживают реформы, проводимые президентом Казахстана

Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Внешняя политика
    • 21 октября, 2025
    • 11:50
    Президент Ильхам Алиев заявил, что в Азербайджане полностью поддерживают реформы, проводимые президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Как сообщает Report, об этом лидер Азербайджана заявил на встрече один на один со своим казахстанским коллегой в Астане.

    "Мы радуемся успехам братской страны под Вашим руководством и в социально-экономическом развитии, и в укреплении международных позиций. Сегодня Казахстан демонстрирует высокий уровень развития. В стране обеспечивается общественно-политическая стабильность, экономика является самодостаточной. Мы с большим интересом наблюдаем за реформами, которые Вы осуществляете, и полностью поддерживаем Ваш курс на модернизацию страны, укрепление ее потенциала", - заявил глава государства.

    İlham Əliyev: Qazaxıstanın potensialının möhkəmləndirilməsi kursunu tam dəstəkləyirik

