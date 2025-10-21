İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    İlham Əliyev: Qazaxıstanın potensialının möhkəmləndirilməsi kursunu tam dəstəkləyirik

    Xarici siyasət
    • 21 oktyabr, 2025
    • 11:45
    İlham Əliyev: Qazaxıstanın potensialının möhkəmləndirilməsi kursunu tam dəstəkləyirik

    Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayevin həyata keçirdiyi islahatları tam dəstəkləndiyini bəyan edib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycan lideri Astanada qazaxıstanlı həmkarı ilə təkbətək görüşündə deyib.

    "Qardaş ölkənin Sizin rəhbərliyinizlə həm sosial-iqtisadi inkişafda, həm də beynəlxalq mövqelərin möhkəmləndirilməsində uğurlarına sevinirik. Bu gün Qazaxıstan yüksək inkişaf səviyyəsi nümayiş etdirir. Ölkədə ictimai-siyasi sabitlik təmin olunur, iqtisadiyyat güclənir. Biz Sizin həyata keçirdiyiniz islahatları maraqla müşahidə edirik və ölkənin modernləşdirilməsinə, onun potensialının möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş kursunuzu tam dəstəkləyirik".

    Ильхам Алиев: В Азербайджане полностью поддерживают реформы, проводимые президентом Казахстана

