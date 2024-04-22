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Ильхам Алиев: В Азербайджане очень ценят отношение к памяти Гейдара Алиева в российском руководстве

Ильхам Алиев: В Азербайджане очень ценят отношение к памяти Гейдара Алиева в российском руководстве В Азербайджане очень ценят отношение к памяти Гейдара Алиева, которое мы видим и в российском руководстве, а также среди общественности.
Внешняя политика
22 апреля 2024 г. 17:20
Ильхам Алиев: В Азербайджане очень ценят отношение к памяти Гейдара Алиева в российском руководстве

В Азербайджане очень ценят отношение к памяти Гейдара Алиева, которое мы видим и в российском руководстве, а также среди общественности.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным один на один.

"Гейдар Алиев активно участвовал в реализации этого грандиозного проекта (Байкало-Амурской магистрали – ред.), который назывался, как я помню, всесоюзной стройкой, и внес свой вклад в его реализацию. Поэтому для нас, конечно, очень приятно и большая честь принять участие в мероприятии. Мы сегодня увидимся позже с тем, кто также вносил свой вклад в реализацию этого глобального проекта. Такие памятные моменты истории еще больше сближают наши страны, народы, вносят вклад в дальнейшее поступательное развитие наших отношений", - отметил глава Азербайджанского государства.

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Версия на английском языке President of Azerbaijan: 'We greatly value the respect that Russian leadership, and public showed toward cherished memory of Heydar Aliyev'
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Rusiya rəhbərliyinin və ictimaiyyətinin Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə ehtiramını yüksək qiymətləndiririk

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