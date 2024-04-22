Ильхам Алиев: В Азербайджане очень ценят отношение к памяти Гейдара Алиева в российском руководстве

В Азербайджане очень ценят отношение к памяти Гейдара Алиева, которое мы видим и в российском руководстве, а также среди общественности.

В Азербайджане очень ценят отношение к памяти Гейдара Алиева, которое мы видим и в российском руководстве, а также среди общественности.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече в Москве с президентом России Владимиром Путиным один на один.

"Гейдар Алиев активно участвовал в реализации этого грандиозного проекта (Байкало-Амурской магистрали – ред.), который назывался, как я помню, всесоюзной стройкой, и внес свой вклад в его реализацию. Поэтому для нас, конечно, очень приятно и большая честь принять участие в мероприятии. Мы сегодня увидимся позже с тем, кто также вносил свой вклад в реализацию этого глобального проекта. Такие памятные моменты истории еще больше сближают наши страны, народы, вносят вклад в дальнейшее поступательное развитие наших отношений", - отметил глава Азербайджанского государства.