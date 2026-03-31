    Ильхам Алиев утвердил соглашения Азербайджана с Марокко и Сирией

    Внешняя политика
    31 марта, 2026
    • 13:18
    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указы об утверждении двух соглашений в области образования - с Марокко и Сирией.

    Как сообщает Report, одним из документов стало "Соглашение о сотрудничестве в области науки и высшего образования между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Министерством высшего образования, научных исследований и инноваций Королевства Марокко". Документ был подписан 16 февраля 2026 года в Рабате.

    Другим указом глава государства утвердил "Соглашение о стратегическом партнерстве по восстановлению образовательной инфраструктуры в Сирийской Арабской Республике между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики, Министерством образования Сирийской Арабской Республики и Организацией исламского мира по вопросам образования, науки и культуры". Документ был подписан 17 февраля 2026 года в Рабате.

    Azərbaycanın Mərakeş və Suriya ilə imzaladığı sazişlər təsdiqlənib
    Azerbaijan approves education cooperation agreements with Morocco, Syria

