Ильхам Алиев: Сегодня перед нами стоят большие вызовы и задачи по разминированию и реконструкции территорий

"Нам многое предстоит там сделать. Мы должны разминировать и реконструировать территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров. Там заложены сотни тысяч мин, и со дня окончания войны – 10 ноября по настоящее время, подорвавшись на минах, погибли и

"Нам многое предстоит там сделать. Мы должны разминировать и реконструировать территорию площадью более 10 тысяч квадратных километров. Там заложены сотни тысяч мин, и со дня окончания войны – 10 ноября по настоящее время, подорвавшись на минах, погибли или ранены 140 человек. В том числе погибли два наших журналиста. Передвигаясь на автомобиле, они подорвались на мине, заложенной в двухнедельный период, предоставленный армянам после окончания Второй Карабахской войны для освобождения данных территорий".

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совместной пресс-конференции с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем 18 июля в Баку.

"Сегодня перед нами стоят большие вызовы и задачи, связанные с разминированием и реконструкцией территорий. Мы сделаем это. Приняты все необходимые меры и выделены финансовые средства.

Что касается иностранных инвестиций, думаю, здесь есть несколько сфер, которые могут представлять интерес для иностранных инвесторов. Во-первых, возобновляемые источники энергии. Освобожденные территории обладают огромным потенциалом. По нашим предварительным подсчетам, потенциал производства энергии составляет 5 тысяч мегаватт солнечной и тысячу мегаватт ветряной энергии.

Еще одна потенциальная сфера для инвестирования – сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции, так как земля очень плодородная, что может привлечь иностранцев. Считаю, что другой сферой может стать туризм, несмотря на то, что Армения нанесла большой ущерб нашей природе на освобожденных территориях. Могу привести пример. Площадь лесных массивов на освобожденных территориях составляла 230 тысяч гектаров. Сегодня, согласно спутниковым наблюдениям, площадь лесов составляет 170 тысяч гектаров. То есть, уничтожено 60 тысяч гектаров лесов. Загрязнены наши озера и реки, мы уже обратились в связи с этим в международные организации. Одновременно дан старт юридическим процедурам против иностранных компаний, занимавшихся незаконной экономической деятельностью на наших оккупированных территориях, загрязнявших реки, причинивших ущерб природе и незаконно разграбивших наши природные ресурсы, в том числе золото и другие драгоценные металлы.

Таким образом, привлекательной сферой для иностранных инвестиций может стать туризм. Несмотря на весь этот экологический ущерб, Карабах и Восточный Зангезур являются самыми красивыми зонами не только Азербайджана, но и всего региона. Надеюсь, что иностранные инвесторы примут во внимание чрезвычайно благоприятный инвестиционный климат в Азербайджане. По подсчетам Doing Business Всемирного банка, Азербайджан занимает 28-е место в мире по бизнес-среде, и иностранные инвестиции в Азербайджане охраняются в соответствующем порядке. Надеюсь, что зарубежные компании серьезно рассмотрят эту тему.

Кстати, могу сказать, что одна из европейских компаний уже подписала с правительством Азербайджана предварительные документы, связанные со строительством на освобожденных территориях солнечной электростанции мощностью 200 мегаватт. Это хорошее начало, и уверен, что на наших территориях, освобожденных Азербайджаном в результате Второй Карабахской войны, будет работать больше компаний и будет более широкая деятельность", - отметил Ильхам Алиев.