Ильхам Алиев: США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений

"В период формирования на Южном Кавказе благоприятных условий для установления устойчивого мира, экономического прогресса, мы верим, что США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений, открытии коммуникаций, установлении меж

"В период формирования на Южном Кавказе благоприятных условий для установления устойчивого мира, экономического прогресса, мы верим, что США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений, открытии коммуникаций, установлении межличностных контактов. В то же время считаем, что США могут внести ценный вклад в процесс подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном на основе представленных нами пяти принципов ".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту США Джозефу Байдену по случаю 4 июля - Дня независимости США.