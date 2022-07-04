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Ильхам Алиев: США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений

Ильхам Алиев: США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений "В период формирования на Южном Кавказе благоприятных условий для установления устойчивого мира, экономического прогресса, мы верим, что США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений, открытии коммуникаций, установлении меж
Внешняя политика
4 июля 2022 г. 17:12
Ильхам Алиев: США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений
Ильхам Алиев

"В период формирования на Южном Кавказе благоприятных условий для установления устойчивого мира, экономического прогресса, мы верим, что США могут сыграть важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений, открытии коммуникаций, установлении межличностных контактов. В то же время считаем, что США могут внести ценный вклад в процесс подготовки мирного договора между Арменией и Азербайджаном на основе представленных нами пяти принципов ".

Как сообщает Report, об этом говорится в письме президента Азербайджана Ильхама Алиева президенту США Джозефу Байдену по случаю 4 июля - Дня независимости США.

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Версия на английском языке President Aliyev: US could play a critical role in normalizing Armenia-Azerbaijan relations
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin hazırlanması prosesinə ABŞ-ın dəyərli töhfə verə biləcəyi qənaətindəyik"

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