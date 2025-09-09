Ильхам Алиев: СБ ООН не соответствует реалиям нашего времени

Совет Безопасности ООН превратился в институт, не соответствующий реалиям нашего времени.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку.

Глава государства назвал важным проведение соответствующих реформ в ООН и обеспечение представительства стран Глобального Юга среди постоянных членов Совбеза.