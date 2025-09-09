ЧМ-2026 Ильхам Алиев российско-украинская война Милли Меджлис СВМДА
    Ильхам Алиев: СБ ООН не соответствует реалиям нашего времени

    Внешняя политика
    • 09 сентября, 2025
    • 10:14
    Ильхам Алиев: СБ ООН не соответствует реалиям нашего времени

    Совет Безопасности ООН превратился в институт, не соответствующий реалиям нашего времени.

    Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам 13-й сессии Форума мозговых центров СВМДА в Баку.

    Глава государства назвал важным проведение соответствующих реформ в ООН и обеспечение представительства стран Глобального Юга среди постоянных членов Совбеза. 

    İlham Əliyev: BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası günümüzün reallıqları ilə uzlaşmayan təsisata çevrilib
    Ilham Aliyev: UN Security Council does not reflect realities of our time

