Ильхам Алиев: С президентом России нас связывают очень доверительные отношения

С президентом России нас связывают очень доверительные отношения.

С президентом России нас связывают очень доверительные отношения.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью журналу "Национальная оборона".

"Это важно между политиками, особенно политиками соседних стран, – доверять друг другу. Это именно то, что существует между нами. И, конечно, чувство глубокого взаимного уважения. Наши цели полностью совпадают.

Хотел бы воспользоваться возможностью обратиться к читателям в России, чтобы они больше знали об Азербайджане и правильно понимали реалии нашей страны, суть и характер наших межгосударственных отношений. Эти отношения основаны на дружбе, добрососедстве, взаимных интересах, взаимной поддержке", - заявил президент.