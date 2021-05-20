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Ильхам Алиев: Реформы в области выполнения резолюций СБ ООН поднимут уровень доверия к организации

Ильхам Алиев: Реформы в области выполнения резолюций СБ ООН поднимут уровень доверия к организации "Не секрет, что ООН нуждается в реформах. Должно быть четкое видение по имплементации резолюций СБ ООН".
Внешняя политика
20 мая 2021 г. 19:53
Ильхам Алиев: Реформы в области выполнения резолюций СБ ООН поднимут уровень доверия к организации
Ильхам Алиев

"Не секрет, что ООН нуждается в реформах. Должно быть четкое видение по имплементации резолюций СБ ООН".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе обсуждений Международного центра Низами Гянджеви в видеоформате на тему "Южный Кавказ: перспективы регионального развития и сотрудничества".

"Это не должен быть выборочный подход, основанный на двойных стандартах. В нашем случае были приняты 4 резолюции в 1993 году Советом безопасности. И три страны-сопредседателя МГ ОБСЕ являются также постоянными членами СБ ООН. Они должны были сделать все для выполнения резолюций, которые они приняли. В этих резолюциях было открыто сказано, что армянские войска должны полностью и безоговорочно покинуть оккупированные территории. Но это не сработало", - заявил И.Алиев.

По словам президента, реформы в ООН, в частности, касательно выработки механизмов в области выполнения резолюций СБ ООН, поднимут уровень доверия со стороны международного сообщества.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "BMT qətnamələrinin icrası ilə bağlı islahatlar quruma olan inamı artıracaq"

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