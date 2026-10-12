Ильхам Алиев: Развитие ИИ ставит перед системами интеллектуальной собственности новые задачи
Внешняя политика
- 12 октября, 2026
- 11:38
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Стремительное развитие искусственного интеллекта, цифровизации и других новых решений ставит перед системами интеллектуальной собственности новые задачи.
Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам 2-й Встречи руководителей ведомств по интеллектуальной собственности государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).
Глава государства подчеркнул, что наряду с эффективным использованием возможностей, создаваемых технологическим прогрессом, особое значение в этом процессе приобретает обеспечение оптимального баланса между надежной защитой авторских и изобретательских прав, стимулированием инноваций и интересами общества.
Azərbaycan Prezidenti: Süni intellekt əqli mülkiyyət sistemləri qarşısında yeni vəzifələr müəyyən edir
President of Azerbaijan: Rapid development of artificial intelligence determines new tasks for intellectual property systems
Последние новости
06:14
МВФ прогнозирует рост ВВП Азербайджана в 2026-2027гг в среднем на 2% в годФинансы
06:01
МВФ повысил прогноз профицита счета текущих операций Азербайджана на 2026г до 11,3% ВВПФинансы
05:44
В Евросоюзе призвали создать механизм приостановки решений ЕКДругие страны
05:09
Международные резервы Украины с начала года сократились на 17,8 %Другие страны
04:37
В Сенате призвали Трампа "немедленно сменить курс" после сделки по дизелюДругие страны
04:20
В Панаме произошло еще одно сильное землетрясениеДругие страны
03:55
Reuters: США аргументировали Украине свою сделку по дизелю с РФДругие страны
03:16
Майку Майкла Джордана с матча финала НБА продана за рекордную суммуКомандные
02:45
Азербайджан указал в ООН на невозможность развития в ближайшей перспективе без традиционной энергииВнешняя политика