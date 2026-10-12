Ильхам Алиев: Развитие ИИ ставит перед системами интеллектуальной собственности новые задачи

Стремительное развитие искусственного интеллекта, цифровизации и других новых решений ставит перед системами интеллектуальной собственности новые задачи.

Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам 2-й Встречи руководителей ведомств по интеллектуальной собственности государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Глава государства подчеркнул, что наряду с эффективным использованием возможностей, создаваемых технологическим прогрессом, особое значение в этом процессе приобретает обеспечение оптимального баланса между надежной защитой авторских и изобретательских прав, стимулированием инноваций и интересами общества.