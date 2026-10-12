Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Ильхам Алиев: Развитие ИИ ставит перед системами интеллектуальной собственности новые задачи

    Внешняя политика
    • 12 октября, 2026
    • 11:38
    Ильхам Алиев: Развитие ИИ ставит перед системами интеллектуальной собственности новые задачи

    Стремительное развитие искусственного интеллекта, цифровизации и других новых решений ставит перед системами интеллектуальной собственности новые задачи.

    Как передает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева участникам 2-й Встречи руководителей ведомств по интеллектуальной собственности государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

    Глава государства подчеркнул, что наряду с эффективным использованием возможностей, создаваемых технологическим прогрессом, особое значение в этом процессе приобретает обеспечение оптимального баланса между надежной защитой авторских и изобретательских прав, стимулированием инноваций и интересами общества.

    Ильхам Алиев Искусственный интеллект (ИИ) Организация тюркских государств (ОТГ)
    Azərbaycan Prezidenti: Süni intellekt əqli mülkiyyət sistemləri qarşısında yeni vəzifələr müəyyən edir
    President of Azerbaijan: Rapid development of artificial intelligence determines new tasks for intellectual property systems
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