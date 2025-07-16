Ильхам Алиев провел встречу с Гурбангулы Бердымухамедовым

16 июля состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Халг Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым один на один.

16 июля состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с председателем Халг Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым один на один.

Как сообщает Report, президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил председателя Халг Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Глава нашего государства и председатель Халг Маслахаты Туркменистана сделали совместное фото.

Выступая на встрече, президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый Гурбангулы Мяликгулыевич!

Добро пожаловать в Азербайджан. Искренне приветствую Вас. Уверен, что Ваш визит внесет свой вклад в развитие братских отношений между Туркменистаном и Азербайджаном. Наши народы объединяют глубокие традиции братства, и в период независимости эти связи еще больше укрепились. Мы успешно сотрудничаем во многих сферах. Две страны, проводя независимую политику, с уверенностью смотрят в будущее. Исторические связи между нами являются основой для сегодняшних отношений. Уверен, что Ваш визит придаст новый импульс нашим отношениям. У нас много достижений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах, в том числе в области транспорта и энергетики, и, конечно же, мы сегодня проведем обмен мнениями о будущем сотрудничестве.

Дорогой брат, еще раз добро пожаловать в Азербайджан.

Х Х Х

Председатель Халг Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сказал:

Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

Уважаемые члены делегаций,

Прежде всего, позвольте сердечно поблагодарить Вас за приглашение посетить Азербайджан с визитом, за оказанное гостеприимство и радушие.

Я также имею честь передать Вам теплые приветствия и наилучшие пожелания от Его превосходительства Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова.

Мой нынешний визит в Азербайджанскую Республику имеет своей главной целью еще больше упрочить и развить двусторонние отношения, закрепить достигнутые рубежи, дать стимулы для реализации новых проектов и направлений.

В целом, характеризуя сегодняшний уровень туркмено-азербайджанских межгосударственных связей, я бы определил их тремя словами: братство, добрососедство, сотрудничество.

Мы опираемся на прочный исторический фундамент, общность и родство двух народов, обоюдное понимание необходимости друг другу, ясное видение стратегических перспектив партнерства, готовность задействовать совокупный политический, экономический, ресурсный потенциал на благо наших народов и государств, для их благополучия и процветания.

Закономерно, что у Туркменистана и Азербайджана сегодня солидная и широкая повестка сотрудничества – во внешней политике, экономике, культурной, гуманитарной сферах. Благодаря усилиям с обеих сторон наше взаимодействие отличают целеустремленность и конкретность, оно имеет стабильный и устойчивый характер, показывает хорошую динамику. Ключевым, решающим фактором этого является достигнутый высочайший уровень взаимопонимания и доверия между руководителями наших стран. Это позволяет по всем вопросам двустороннего сотрудничества принимать верные и своевременные решения, обеспечивать выполнение достигнутых договоренностей.

В сфере внешней политики Туркменистан и Азербайджан выступают с принципиальных и твердых позиций, основанных на следовании Уставу ООН и признанным международно-правовым нормам. Наши страны вносят важный вклад в поддержание стабильности и безопасности в мире и на континенте, в региональных вопросах, в зоне Каспийского моря.

Успешно и эффективно сотрудничаем в крупнейших международных организация, прежде всего, в ООН, в ряде региональных структур. Хотел бы в этой связи поздравить Азербайджан с недавним успешным проведением в городе Ханкенди 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества.

Успешно развивается торгово-экономическое партнерство, растут его качественные и количественные показатели.

Расширяются традиционные связи в культуре, науке, образовании, на личностном, человеческом уровне.

Растет значимость и роль межпарламентского сотрудничества, общественной дипломатии как важнейших элементов межгосударственных отношений.

Я уверен, что этот визит станет важным фактором дальнейшего сближения Туркменистана и Азербайджана, выработки согласованных подходов в контексте реализации долгосрочной стратегии сотрудничества.

Еще раз благодарю Вас, уважаемый Ильхам Гейдар оглу, за теплый прием, который мы всегда ощущаем на земле братского Азербайджана.

Большое спасибо.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев: Благодарю. Прошу передать и мои приветствия уважаемому президенту Сердару Бердымухамедову.