    Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит процесс модернизации армии

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 12:16
    Азербайджан освободил свои земли от оккупации, тем самым достиг главной цели, которая стояла перед страной с момента обретения независимости в начале прошлого века.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию НАТО.

    Глава государства подчеркнул, что процесс модернизации Азербайджанской армии будет продолжаться и впредь.

    İlham Əliyev: Azərbaycan Ordusunun müasirləşdirilməsi bundan sonra da davam edəcək

