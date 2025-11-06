Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит процесс модернизации армии
Внешняя политика
- 06 ноября, 2025
- 12:16
Азербайджан освободил свои земли от оккупации, тем самым достиг главной цели, которая стояла перед страной с момента обретения независимости в начале прошлого века.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию НАТО.
Глава государства подчеркнул, что процесс модернизации Азербайджанской армии будет продолжаться и впредь.
