Ильхам Алиев: Азербайджан продолжит процесс модернизации армии

Азербайджан освободил свои земли от оккупации, тем самым достиг главной цели, которая стояла перед страной с момента обретения независимости в начале прошлого века.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая делегацию НАТО.

Глава государства подчеркнул, что процесс модернизации Азербайджанской армии будет продолжаться и впредь.