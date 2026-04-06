Ильхам Алиев призвал укреплять мир на Южном Кавказе через торговлю
Внешняя политика
- 06 апреля, 2026
- 14:24
На Южном Кавказе сегодня формируются новые реалии и страны региона не должны упускать открывающиеся для них возможности.
Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Глава государства отметил, что для укрепления мирного процесса с Арменией недостаточно лишь подписания документов.
"Мы должны укреплять мир на каждом шагу. Лучший способ - это развитие торговли. Этот процесс сегодня ведется через Грузию. Я благодарю правительство Грузии за это", - заявил Алиев.
