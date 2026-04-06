Ильхам Алиев призвал укреплять мир на Южном Кавказе через торговлю

На Южном Кавказе сегодня формируются новые реалии и страны региона не должны упускать открывающиеся для них возможности.

Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Глава государства отметил, что для укрепления мирного процесса с Арменией недостаточно лишь подписания документов.

"Мы должны укреплять мир на каждом шагу. Лучший способ - это развитие торговли. Этот процесс сегодня ведется через Грузию. Я благодарю правительство Грузии за это", - заявил Алиев.