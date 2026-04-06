    Ильхам Алиев призвал укреплять мир на Южном Кавказе через торговлю

    Внешняя политика
    06 апреля, 2026
    14:24
    Ильхам Алиев призвал укреплять мир на Южном Кавказе через торговлю

    На Южном Кавказе сегодня формируются новые реалии и страны региона не должны упускать открывающиеся для них возможности.

    Как сообщает корреспондент Report из Тбилиси, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы по итогам встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

    Глава государства отметил, что для укрепления мирного процесса с Арменией недостаточно лишь подписания документов.

    "Мы должны укреплять мир на каждом шагу. Лучший способ - это развитие торговли. Этот процесс сегодня ведется через Грузию. Я благодарю правительство Грузии за это", - заявил Алиев.

    Визит Ильхама Алиева в Грузию Ильхам Алиев Ираклий Кобахидзе Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-грузинские отношения
    İlham Əliyev: Ermənistanla sülhün gücləndirilməsi üçün sənədlərin imzalanması kifayət deyil

