    Ильхам Алиев принял вице-премьера РФ Оверчука

    Внешняя политика
    • 02 марта, 2026
    • 16:58
    Ильхам Алиев принял вице-премьера РФ Оверчука

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 2 марта принял заместителя председателя Правительства Российской Федерации, сопредседателя Межправительственной комиссии Алексея Оверчука.

    Как сообщает Report, в ходе встречи российская сторона выразила искреннюю благодарность руководству Азербайджана за оперативную помощь в эвакуации граждан России из Исламской Республики Иран на фоне сложной и напряженной ситуации в регионе.

    Состоялся подробный обмен мнениями по повестке азербайджано-российских отношений.

    В ходе беседы было отмечено, что в русле договоренностей лидеров Азербайджана и России, достигнутых в ходе их встречи в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны осуществят в ближайшее время комплекс практических шагов по урегулированию проблем, возникших вследствие катастрофы самолета компании "АЗАЛ" 25 декабря 2024 года.

    Акцентирован обоюдный настрой на дальнейшее поступательное развитие взаимовыгодного торгово-экономического, инвестиционного, промышленного и транспортно-логистического сотрудничества между Азербайджаном и Россией.

    На встрече были рассмотрены перспективы развития транспортных коммуникаций в регионе.

    Подтверждено общее намерение продолжить работы по развитию Международного транспортного коридора "Север–Юг".

    Обсуждались также некоторые вопросы гуманитарного характера.

    Беседа прошла в дружественной и конструктивной атмосфере, традиционно присущей российско-азербайджанскому межгосударственному диалогу.

    İlham Əliyev Rusiya Hökuməti Sədrinin müavinini qəbul edib

