Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Греции в Азербайджане
Внешняя политика
- 30 января, 2026
- 12:16
30 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в Азербайджане Марии К.Папаконстантинос.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
