    Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла Греции в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 30 января, 2026
    • 12:16
    30 января президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Греческой Республики в Азербайджане Марии К.Папаконстантинос.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    İlham Əliyev Yunanıstanın Azərbaycandakı yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul edib
    President Ilham Aliyev accepts credentials of Greece's newly appointed ambassador
    Ты - Король

