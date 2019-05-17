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Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новозначенного посла Украины в Азербайджане

Ильхам Алиев принял верительные грамоты Владислава Каневского

17 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Украины в нашей стране Владислава Каневского.

Как сообщает Report, посол Владислав Каневский прошел перед строем почетного караула.

Владислав Каневский вручил свои верительные грамоты президенту Ильхаму Алиеву.

Затем президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о различных аспектах азербайджано-украинских отношений, в том числе перспективах развития торгового оборота, экономического сотрудничества, инвестирования, культурного сотрудничества.

Посол выразил уверенность в том, что в период дипломатической деятельности в нашей стране приложит все усилия для развития украино-азербайджанских отношений.

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