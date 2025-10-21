Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Ильхам Алиев пригласил президента Казахстана совершить госвизит в Азербайджан в 2026 году

    Президент Ильхам Алиев пригласил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева посетить в 2026 году Азербайджан с государственным визитом.

    Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана сказал в Астане, выступая с заявлением для прессы с лидером Казахстана.

    "Хотел бы еще раз просто выразить благодарность за братское отношение, за радушный прием и пригласить президента Токаева посетить Азербайджан с государственным визитом в следующем году в любое удобное время", - отметил азербайджанский лидер.

    Глава государства добавил, что в 2026 году в Азербайджане пройдут два важных мероприятия, в которых ожидается участие президента Казахстана.

    "В следующем году Азербайджан будет проводить два важных международных мероприятия, - естественно, Касым-Жомарт Кемелевич, уверен, будет среди наших почетных гостей, - это Саммит Организации исламского сотрудничества и Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, структура, которая, по существу, зародилась в результате инициативы Казахстана", - отметил он.

    Ильхам Алиев подчеркнул, что на всех международных площадках Азербайджан и Казахстан выступают практически как единое целое: "Сегодняшние переговоры, обмен мнениями и решения еще раз это подтверждают".

