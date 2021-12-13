Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Брюссель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Брюссель.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Брюссель.

Как передает Report, Верховного Главнокомандующего в столице Бельгии встретили проживающие в Европе многочисленные азербайджанские патриоты.

Они держали в руках плакаты с надписями на французском и английском языках - "Добро пожаловать, господин президент!", "Проживающие в Европе азербайджанцы приветствуют вас!", а также флаги Азербайджана и Европейского Союза.

В ходе визита глава государства примет участие в заседании Североатлантического альянса.

Завтра в штаб-квартире альянса запланирована встреча президента Ильхама Алиева и генсека НАТО Йенса Столтенберга.

14 декабря в Брюсселе также состоится трехсторонняя встреча между президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.