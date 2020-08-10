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Ильхам Алиев позвонил Александру Лукашенко

Ильхам Алиев позвонил Александру Лукашенко Глава государства поздравил А.Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах
Внешняя политика
10 августа 2020 г. 14:14
Ильхам Алиев позвонил Александру Лукашенко

10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко. 

Как сообщает Report, глава государства поздравил А.Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в деятельности во имя процветания народа Беларуси и развития страны.

Президент Беларуси выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравление.

Подчеркнув успешное развитие основанных на стратегическом партнерстве дружественных отношений между нашими странами в различных сферах, главы государств выразили уверенность в том, что связи будут расширяться и впредь.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, связанные с перспективами различных областей сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Aleksandr Lukaşenkoya zəng etdi

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