Ильхам Алиев позвонил Александру Лукашенко

Глава государства поздравил А.Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах

10 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев позвонил президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко.

Как сообщает Report, глава государства поздравил А.Лукашенко с убедительной победой на президентских выборах, пожелал ему новых успехов в деятельности во имя процветания народа Беларуси и развития страны.

Президент Беларуси выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и поздравление.

Подчеркнув успешное развитие основанных на стратегическом партнерстве дружественных отношений между нашими странами в различных сферах, главы государств выразили уверенность в том, что связи будут расширяться и впредь.

В ходе телефонного разговора были обсуждены вопросы, связанные с перспективами различных областей сотрудничества.