Ильхам Алиев поздравил Си Цзиньпина по случаю Дня образования КНР

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин председатель,

Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана передать Вам и в Вашем лице дружественному народу Китая сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю 1 Октября – Дня образования Китайской Народной Республики.

Исторические достижения и успехи Китайской Народной Республики в сфере национального благосостояния, социально-экономического и научно-технического прогресса, инновационного развития и других ключевых областях, достигнутые благодаря Вашему решительному лидерству и проводимому Вами дальновидному стратегическому курсу, вызывают большое восхищение. Сегодня Китай занимает достойное место в числе наиболее могущественных государств мира, приобретя статус важного и влиятельного центра силы на глобальном уровне.

Мы придаем особое значение развитию отношений с Китаем, являющимся дружественной страной и нашим надежным стратегическим партнером. Высокий уровень политического диалога, взаимное доверие и взаимопонимание, постоянная поддержка нашими странами суверенитета и территориальной целостности друг друга являются характерными чертами азербайджано-китайских отношений. Выведение межгосударственных связей на совершенно новый исторический этап – уровень всеобъемлющего стратегического партнерства – является ярким практическим выражением нашей твердой политической воли и совместных последовательных усилий.

За последнее время хроника двусторонних отношений была насыщена важными событиями, наше эффективное сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, инвестиционной, энергетической, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах, динамично развиваясь, приобрело новое содержание. Применяемый между нашими странами уже год безвизовый режим, в свою очередь, придал импульс развитию контактов между людьми и туризма.

В то же время инициированный Вами и неизменно поддерживаемый Азербайджаном проект "Пояс и путь", в том числе Средний коридор и другие проекты связности, реализуемые совместно со странами Центральной Азии, выступают важными факторами глобального сотрудничества.

С удовлетворением отмечаю, что сотрудничество между нашими странами в энергетической сфере развивается и в настоящее время вышло на новый уровень. Эффективная деятельность ведущей компании Вашей страны Universal Energy в области возобновляемых источников энергии в Азербайджане заслуживает высокой оценки. Недавнее открытие Гобустанской солнечной электростанции, которую построила компания, является очередным примером диверсификации азербайджано-китайских экономических связей.

Уважаемый господин председатель,

Убежден, что азербайджано-китайские дружественные отношения, имеющие древнюю историю и добрые традиции, и всеобъемлющее стратегическое партнерство нашими совместными усилиями будут и впредь поступательно развиваться и укрепляться в интересах двух народов.

В этот праздничный день еще раз передаю Вам самые искренние поздравления, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей высшей государственной деятельности, дружественному народу Китая – постоянного мира, благополучия и процветания".