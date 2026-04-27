    Ильхам Алиев поздравил президента Южно-Африканской Республики

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Южно-Африканской Республики Матамеле Сирилу Рамофосе.

    Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Южно-Африканской Республики - Днем свободы.

    Верю, что нашими совместными усилиями дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Южной Африкой и впредь будут успешно развиваться и расширяться как на двусторонней основе, так и на многостороннем уровне в интересах двух народов.

    В этот праздничный день выражаю Вам наилучшие пожелания, Вашему дружественному народу желаю постоянного мира и процветания".

    İlham Əliyev Cənubi Afrika Respublikasının prezidentini təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates President of South African Republic

