Ильхам Алиев поздравил президента Южно-Африканской Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Южно-Африканской Республики Матамеле Сирилу Рамофосе.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Южно-Африканской Республики - Днем свободы.

Верю, что нашими совместными усилиями дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество между Азербайджаном и Южной Африкой и впредь будут успешно развиваться и расширяться как на двусторонней основе, так и на многостороннем уровне в интересах двух народов.

В этот праздничный день выражаю Вам наилучшие пожелания, Вашему дружественному народу желаю постоянного мира и процветания".