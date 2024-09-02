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Ильхам Алиев поздравил президента Вьетнама

Ильхам Алиев поздравил президента Вьетнама Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Социалистической Республики Вьетнам То Ламу по случаю Дня независимости этой страны.
Внешняя политика
2 сентября 2024 г. 11:24
Ильхам Алиев поздравил президента Вьетнама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Социалистической Республики Вьетнам То Ламу по случаю Дня независимости этой страны.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице дружественному народу Вьетнама самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.

Между Азербайджаном и Вьетнамом существуют добрые традиции отношений дружбы и сотрудничества. Вызывает удовлетворение, что наши межгосударственные отношения, развиваясь по восходящей линии, вышли на нынешний уровень. Мы также рады нашей успешной совместной деятельности и взаимной поддержке в рамках международных организаций.

Высокий уровень наших политических отношений и активный диалог создают хорошую основу для расширения нашего плодотворного сотрудничества во всех областях, в частности, в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, образовательной и других сферах.

Верю, что мы и дальше успешно продолжим наши совместные усилия, направленные на дальнейшее развитие построенных на здоровой основе, взаимных вере и доверии азербайджано-вьетнамских дружественных отношений, углубление нашего сотрудничества как в двусторонней, так и многосторонней плоскости.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Вьетнама – постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates President of Vietnam
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Vyetnam Prezidentini təbrik edib

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