Ильхам Алиев поздравил президента Вьетнама

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Социалистической Республики Вьетнам То Ламу по случаю Дня независимости этой страны.
Как сообщает Report, в тексте письма говорится:
"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице дружественному народу Вьетнама самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.
Между Азербайджаном и Вьетнамом существуют добрые традиции отношений дружбы и сотрудничества. Вызывает удовлетворение, что наши межгосударственные отношения, развиваясь по восходящей линии, вышли на нынешний уровень. Мы также рады нашей успешной совместной деятельности и взаимной поддержке в рамках международных организаций.
Высокий уровень наших политических отношений и активный диалог создают хорошую основу для расширения нашего плодотворного сотрудничества во всех областях, в частности, в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, образовательной и других сферах.
Верю, что мы и дальше успешно продолжим наши совместные усилия, направленные на дальнейшее развитие построенных на здоровой основе, взаимных вере и доверии азербайджано-вьетнамских дружественных отношений, углубление нашего сотрудничества как в двусторонней, так и многосторонней плоскости.
В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Вьетнама – постоянного благополучия и процветания".