    Ильхам Алиев поздравил президента Словакии

    Внешняя политика
    • 01 сентября, 2025
    • 11:11
    Ильхам Алиев поздравил президента Словакии

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Словакии Петеру Пеллегрини по случаю национального праздника – Дня Конституции этой страны.

    Как сообщает Report, в письме говорится: 

    "Уважаемый господин Президент,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Вашей страны – Днем Конституции.

    Дружественные и партнерские отношения, связывающие наши страны и народы, важны для нас. Нынешняя динамика развития азербайджано-словацких связей вызывает удовлетворение. Особо хотел бы отметить успешное сотрудничество в энергетическом секторе, являющемся одним из приоритетных направлений нашего партнерства.

    Сегодня имеются хорошие возможности для расширения азербайджано-словацкого сотрудничества в ряде сфер и наполнения его новым содержанием. Уверен, что, используя в полной мере этот потенциал и имеющиеся возможности, мы совместными усилиями сможем добиться развития наших дружественных отношений и дальнейшего углубления взаимодействия.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Словакии – постоянного благополучия и процветания".

    İlham Əliyev Slovakiya Prezidentini təbrik edib
    Ilham Aliyev congratulates president of Slovakia

    Лента новостей