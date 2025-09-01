    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin

    İlham Əliyev Slovakiya Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 01 sentyabr, 2025
    • 11:08
    İlham Əliyev Slovakiya Prezidentini təbrik edib
    İlham Əliyev

    Prezident İlham Əliyev Slovakiyanın dövlət başçısı Peter Pelleqrinə təbrik məktubu ünvanlayıb:

    "Report" xəbər verir ki, məktubda deyilir: 

    "Hörmətli cənab Prezident,

    Ölkənizin milli bayramı – Konstitusiya Günü münasibətilə Sizi və bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edirəm.

    Ölkələrimizi və xalqlarımızı birləşdirən dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri bizim üçün əhəmiyyətlidir. Azərbaycan-Slovakiya əlaqələrinin hazırkı inkişaf dinamikası məmnunluq doğurur. Tərəfdaşlığımızın prioritet istiqamətlərindən olan enerji sektorunda uğurlu işbirliyimizi xüsusi qeyd etmək istərdim.

    Bu gün Azərbaycan-Slovakiya əməkdaşlığının bir sıra sahələrdə genişlənməsi və yeni məzmunla zənginləşməsi üçün yaxşı imkanlar vardır. Əminəm ki, bu potensialdan tam bəhrələnərək və mövcud imkanlardan istifadə edərək birgə səylərimizlə dostluq münasibətlərimizin inkişafına, qarşılıqlı fəaliyyətimizin daha da dərinləşməsinə nail ola bilərik.

    Bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, dost Slovakiya xalqına daim əmin-amanlıq və rifah arzulayıram".

    İlham Əliyev   Azərbaycan   Slovakiya   Peter Pelleqrin  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Ильхам Алиев поздравил президента Словакии
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Ilham Aliyev congratulates president of Slovakia

    Son xəbərlər

    11:28

    Azərbaycanda bəzi işçi qrupların tərkibi genişləndirilib

    İnfrastruktur
    11:19

    "Azercell Telecom" qadınlara növbəti dəstək proqramına start verir

    İKT
    11:16
    Foto

    BDU-da BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Gənclərin Lokal Konfransının açılış mərasimi keçirilib

    COP29
    11:14

    Qəbələdə ehtiyatsızlıqdan sirkə turşusu içən qadın ölüb

    Hadisə
    11:12

    "Sumqayıt" klubu baş məşqçisi ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək

    Komanda
    11:10

    Vilayət Eyvazov Naftalanda 8 rayon üzrə vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:08

    İlham Əliyev Slovakiya Prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:05

    Kamran Əliyev Yasamal rayonunda vətəndaşları qəbul edəcək

    Daxili siyasət
    11:02

    Azərbaycan şahmatçılarının FIDE-nin reytinq cədvəlindəki mövqeləri bəlli olub

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti