İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış" Münxen Təhlükəsizlik Konfransı

    Bakı aeroportu istiqamətində bəzi marşrutların hərəkət sxemləri dəyişdiriləcək

    İnfrastruktur
    • 13 fevral, 2026
    • 17:48
    Bakı aeroportu istiqamətində bəzi marşrutların hərəkət sxemləri dəyişdiriləcək

    14 fevral saat 00:00–07:00 aralığında Heydər Əliyev prospekti ilə Zığ şosesi kəsişməsində yerləşən yolötürücüdən "Buta Palace" yaxınlığındakı yolötürücüyə qədər, 15 fevralda isə əks istiqamətdə "Buta Palace" yaxınlığındakı yolötürücüdən aeroport istiqamətində nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq ediləcək.

    "Report" bu barədə Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, məhdudiyyətlə əlaqədar olaraq H1, 140, 140E, 141, 141E, 150, 160, 168 və 169 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkət sxemləri müvəqqəti olaraq dəyişdiriləcək.

    Belə ki, 14 fevral tarixində (saat 00:00–07:00 aralığında) qeyd olunan marşrutlar Heydər Əliyev prospekti (Yolötürücü, Aeroport) – Zığ şosesi – 57-ci Suraxanı küçəsi–56-cı Suraxanı küçəsi–Heydər Əliyev prospekti (Yolötürücü, "Buta Palace") istiqamətində hərəkət edəcək.

    15 fevral tarixində isə marşrutlar Heydər Əliyev prospekti (Yolötürücü, "Buta Palace") – 56-cı Suraxanı küçəsi (Yeni Suraxanı qəsəbəsi) – Heydər Əliyev prospekti istiqamətində hərəkət etdikdən sonra mövcud hərəkət sxemi üzrə fəaliyyət göstərəcək.

    Heydər Əliyev prospekti Bakı aeroportu Avtobus məhdudiyyət

    Son xəbərlər

    17:59
    Foto

    Prezident İlham Əliyev Münxendə Slovakiyanın müdafiə naziri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    17:58

    Ermənistan İstintaq Komitəsi metroda korrupsiya faktı üzrə cinayət işi qaldırıb

    Region
    17:48

    Bakı aeroportu istiqamətində bəzi marşrutların hərəkət sxemləri dəyişdiriləcək

    İnfrastruktur
    17:42

    Bakı aeroportu sərnişinlərə alternativ marşrutlardan istifadə etməyi tövsiyə edib

    İnfrastruktur
    17:41

    Papikyan ABŞ-nin səfiri səlahiyyətlərini icra edən Devid Allenlə müdafiə əməkdaşlığını müzakirə edib

    Region
    17:39

    Qırmızı Bazarda torpağın əkin məqsədli istifadəsi üçün müraciətlərin qəbuluna başlanılır

    ASK
    17:36

    NATO "Rheinmetall" konsernindən 200 milyon avroluq mərmi sifariş edib

    Digər ölkələr
    17:31

    "Qəbələ" rəsmisi: "Qış fasiləsində transferlərlə bağlı planlarımız tam həyata keçdi"

    Futbol
    17:20

    "Nar"ın dəstəyi ilə Jestdili.az-ın beynəlxalq inkişaf mərhələsinə start verildi

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti