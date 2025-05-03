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Ильхам Алиев поздравил президента Польши

Ильхам Алиев поздравил президента Польши Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему польскому коллеге Анджею Дуде по случаю Дня Констутиции Польши.
Внешняя политика
3 мая 2025 г. 11:34
Ильхам Алиев поздравил президента Польши

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему польскому коллеге Анджею Дуде по случаю Дня Констутиции Польши.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Уважаемый господин Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником – Днем Конституции Республики Польша.

Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Польша всегда будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.

В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates President of Poland
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Polşa Prezidentini təbrik edib

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