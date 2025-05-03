Ильхам Алиев поздравил президента Польши

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо своему польскому коллеге Анджею Дуде по случаю Дня Констутиции Польши.
Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:
"Уважаемый господин Президент,
От своего имени и от имени народа Азербайджана поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником – Днем Конституции Республики Польша.
Верю, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Польша всегда будут развиваться и расширяться в интересах наших народов.
В столь знаменательный день передаю Вам наилучшие пожелания, желаю Вашему дружественному народу благополучия и процветания".