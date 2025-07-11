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Ильхам Алиев поздравил президента Монголии

Ильхам Алиев поздравил президента Монголии Президенту Монголии Его превосходительству господину Ухнаагийну Хурэлсуху
Внешняя политика
11 июля 2025 г. 11:04
Ильхам Алиев поздравил президента Монголии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Монголии Ухнаагийна Хурэлсуха по случаю Национального дня этой страны.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Монголии.

Мы придаем большое значение развитию отношений с Вашей дружественной страной. В настоящее время сформировались благоприятные условия для еще большего расширения повестки дня азербайджано-монгольских двусторонних отношений, наполнения нашего сотрудничества новым содержанием в сферах, представляющих взаимный интерес.

Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия по укреплению дружественных связей между нашими странами как в двусторонней, так и многосторонней плоскости в интересах наших народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Монголии - постоянного благополучия и процветания".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev congratulates Mongolian President
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Monqolustan Prezidentini təbrik edib

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