Ильхам Алиев поздравил президента Молдовы с Днем независимости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Молдова Майе Санду.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемая госпожа президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые теплые поздравления по случаю национального праздника - Дня независимости Республики Молдова.

Мы придаем большое значение развитию традиционно дружественных связей и сотрудничества между Азербайджаном и Молдовой.

Уверен, что совместными усилиями мы сможем добиться более эффективного использования имеющегося потенциала азербайджано-молдавских отношений, дальнейшего развития нашей представляющей взаимный интерес деятельности как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости на благо наших стран и народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Молдовы - постоянного благополучия и процветания".