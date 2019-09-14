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Ильхам Алиев поздравил президента Мексики

Ильхам Алиев поздравил президента Мексики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Мексиканских Соединенных Штатов Андресу Мануэлю Лопесу Обрадору.

Как сообщает Report, в письме говорится: 

"Уважаемый господин президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Мексиканских Соединенных Штатов – Дня независимости.

Верю, что развитие отношений дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Мексикой будет и впредь служить интересам наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Мексики – постоянного мира и благополучия".

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