    Ильхам Алиев поздравил президента Демократической Республики Тимор-Лесте

    Внешняя политика
    • 28 ноября, 2025
    • 12:39
    Ильхам Алиев поздравил президента Демократической Республики Тимор-Лесте

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Демократической Республики Тимор-Лесте Жозе Рамушу-Орте.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Сердечно поздравляю и передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние пожелания по случаю 50-летней годовщины провозглашения независимости Демократической Республики Тимор-Лесте.

    Нас радует, что отношения между Азербайджаном и Тимор-Лесте обретают новый импульс. Мы придаем большое значение развитию построенных на прочной основе и взаимном уважении двусторонних межгосударственных отношений и наполнению нашего сотрудничества новым содержанием.

    Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на укрепление дружественных отношений, расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Тимор-Лесте.

    В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, Вашему дружественному народу – постоянного спокойствия и благополучия".

