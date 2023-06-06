Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Латвии

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый господин Ринкевичс,

Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Латвийской Республики.

Мы придаем особое значение азербайджано-латвийским отношениям. Уверен, что традиционно дружественные отношения между нашими странами и впредь будут успешно продолжаться в интересах двух народов, наше стратегическое партнерство и плодотворное сотрудничество станут еще шире.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного латвийского народа".