Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил новоизбранного президента Латвии Эдгарса Ринкевичса.
Как сообщает Report, в поздравлении говорится:
"Уважаемый господин Ринкевичс,
Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Латвийской Республики.
Мы придаем особое значение азербайджано-латвийским отношениям. Уверен, что традиционно дружественные отношения между нашими странами и впредь будут успешно продолжаться в интересах двух народов, наше стратегическое партнерство и плодотворное сотрудничество станут еще шире.
Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в предстоящей деятельности на благо дружественного латвийского народа".